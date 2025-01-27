Каждый день во всем мире сотни детей и подростков сталкиваются с психологическим насилием, что может привести к серьезным последствиям. В Казахстане за прошлый год зарегистрировано более двух тысяч случаев самоубийств, из них 128 – среди детей от пяти до 18 лет. Эти пугающие цифры говорят о том, что необходимо комплексное решение проблемы. О том, какие меры принимаются для поддержки жертв травли и помощи подросткам в кризисных ситуациях – читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Буллинг — это не только проблема жертв, но и агрессоров. Кто же чаще всего становится тем, кто унижает и травит сверстников? По словам руководителя "Центра психологической поддержки" акимата Астаны Гульмиры Капановой, есть две основные категории таких детей.

Во-первых, это дети из семей с жесткими правилами и отсутствием эмоционального контакта. Они наблюдают агрессию дома и воспроизводят ее в школе, но уже по отношению к тем, кто слабее их.

Во-вторых, дети, которых чрезмерно балуют. Они не знают границ дозволенного, привыкли, что все их желания исполняются, и пытаются самоутвердиться за счет унижения других.

"Иногда ребенок просто хочет завоевать внимание сверстников и показать свою значимость, подавляя окружающих. Важно вовремя заметить эти тенденции и скорректировать поведение", – рассказала Капанова.

Кроме того, важно, чтобы дома ребенок чувствовал себя в безопасности. Некоторые родители считают, что главная их задача – обеспечить ребенка всем необходимым, но забывают, что ему нужна поддержка и эмоциональный контакт.

"Сегодня многие зарубежные эксперты говорят о проблеме социального одиночества. Родители заняты работой, но ребенку нужно не только внимание, но и живое общение с самыми близкими людьми", – добавила эксперт.

Признаки суицидальных настроений

Одним из самых страшных последствий буллинга является подростковый суицид. Родители и педагоги должны обращать внимание на ранние признаки депрессии. Это могут быть резкие изменения в поведении, такие как замкнутость, агрессия и частые перепады настроения.

Ребенок может потерять интерес к любимым занятиям, у него могут появиться проблемы со сном и аппетитом. Также тревожными сигналами являются плаксивость, избегание общения, резкое ухудшение успеваемости и отказ от личной гигиены.

"Очень важно вовремя заметить изменения и предложить помощь. Многие дети не говорят о своих проблемах, но подают сигналы. Например, они могут начать говорить фразы вроде "я никому не нужен", "все было бы лучше без меня". Это не просто слова, а крик о помощи", – предупредила Гульмира Капанова.

Одной из причин депрессии и социальной изоляции является уход подростков в виртуальный мир. В виртуальном мире ребенок может быть успешным, тогда как в реальности он сталкивается с неудачами. В социальных сетях у него много друзей, а в жизни – одиночество. В онлайн-играх он лидер, а в школе – его не замечают.

"Был случай, когда мальчик полностью ушел в онлайн-игру, даже выучил четыре языка, чтобы общаться с игроками. В реальной жизни он не имел друзей. Тогда мы предложили отцу присоединиться к игре, понять мир сына. Через игру отец наладил контакт, а затем увлек ребенка футболом. Так постепенно заменились приоритеты, и подросток начал больше времени проводить с семьей", – рассказывает Капанова.

Как предотвратить трагедию?

Родители должны не просто контролировать своих детей, но и быть рядом, слушать и понимать их. В Казахстане работают телефоны доверия, школьные психологи, а также центры психологической поддержки, где можно получить квалифицированную помощь.

"Депрессия — это болезнь, и ее надо лечить, иногда даже медикаментозно. Мы не должны бояться обращаться за профессиональной поддержкой, если замечаем тревожные симптомы. Чем раньше начнется работа с ребенком, тем больше шансов на успешное преодоление кризиса", – отметила Капанова.

Часто исход ситуации зависит от поведения родителей. Если они выполняют рекомендации специалистов, вероятность успешной реабилитации значительно возрастает. Однако бывают случаи, когда родители игнорируют советы психологов, и тогда решить проблему становится сложнее.

"Сегодня в мире поднимается проблема социального одиночества. Родители заняты работой, обеспечением материального благополучия, но забывают о самом главном — эмоциональном контакте с ребенком. Дети нуждаются в общении, в чувстве безопасности, в уверенности, что их понимают и поддерживают", – пояснила Капанова.

Центры психологической поддержки

В прошлом году во всех регионах Казахстана по поручению правительства открыли Центры психологической поддержки (ЦПП). Одним из первых двери открыл центр в Астане.

"Наш центр предоставляет бесплатные консультации для родителей и детей. В Астане работает семь кабинетов, куда можно записаться через QR-код. Консультации не разовые — ребенок получает поддержку столько времени, сколько необходимо", – поделилась Гульмира Капанова.

Специалисты ЦПП работают не только с жертвами травли, но и с детьми, которые испытывают стресс, адаптируются к новым условиям или переживают трудности в семье. В случаях буллинга центр взаимодействует со школами, родителями и психологическими службами, чтобы создать наиболее комфортную среду для ребенка.

"Перед тем как выбрать метод работы с ребенком, важно учитывать его возрастные и личностные особенности. Универсального метода не существует, поэтому каждому ребенку требуется индивидуальный подход", – отметила Капанова.

Специалист подчеркивает, что для младших детей эффективны проективные методики, включая рисуночные тесты, а подросткам помогают более глубокие диагностические исследования, позволяющие выявить их психоэмоциональное состояние.

Реабилитация детей, переживших буллинг, строится на комплексном подходе, включающем арт-терапию, музыкотерапию, танцевальную терапию и другие техники психологической разгрузки. Степень травмы влияет на выбор конкретных методов работы.

"Если ребенок пережил серьезный стресс, это может выражаться в различных проявлениях: нарушение сна, резкие перепады аппетита, потеря интереса к привычным занятиям. У подростков такие состояния нередко приводят к расстройствам пищевого поведения – анорексии или булимии", – рассказала Капанова.

Специалист подчеркивает, что для младших детей эффективны проективные методики, включая рисуночные тесты, а подросткам помогают более глубокие диагностические исследования, позволяющие выявить их психоэмоциональное состояние.

Процесс реабилитации начинается с первичной диагностики, затем проводится контрольное обследование после завершения курса психологической поддержки. Это позволяет понять, насколько эффективна работа специалистов, и устранена ли проблема.

"Дети часто говорят, что у них все в порядке, но это не всегда отражает реальную картину", – пояснила эксперт.

Открытие центров психологической поддержки в Казахстане — важный шаг на пути к решению этой проблемы. Однако самое главное — это осознание каждым из нас своей ответственности за эмоциональное состояние детей и подростков.