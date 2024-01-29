Основные причины семейных конфликтов назвали в МВД Казахстана

Более четырёх тысяч бытовых скандалов зарегистрировала полиция в результате профилактического мероприятия "Быт", передаёт BaigeNews.kz. Мероприятия проходило с 15 по 26 января во всех регионах страны.

Из них 1,5 тысяч были выявлены сотрудниками полиции в ходе обхода. Практически все агрессоры привлечены к административной ответственности, сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров.

"Основной причиной семейных конфликтов является пьянство, лудомания, падение нравственных ценностей и как следствие утрата института семьи. Для своевременного выявления и устранения причин насилия проведены профилактические мероприятия. С лицами, ранее попадавшими в поле зрения полиции за совершение бытового насилия, проведено 39 тыс. профилактических бесед. Проведено анкетирование 3 669 семей", - сообщил Ренат Зулхаиров на брифинге ведомства.

По его словам, в стране выявлено 675 семьей находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей в неблагополучной социальной среде, с признаками насилия.

"К примеру, в Алматы при посещении неблагополучной семьи отец находился в состоянии сильного опьянения. Дети были голодными, дома антисанитария. Кроме того, в доме находился собутыльник отца, который также был в неадекватном состоянии. Совместно с сотрудниками опеки дети размещены в центре поддержке несовершеннолетних, а пьяный отец помещен на лечение в наркологию", - рассказал Ренат Зулхаиров.

Он также добавил, что в 559 семьях установлен высокий риск совершения повторных правонарушений. Для оказания социальной помощи по ним направлены информации в заинтересованные госорганы.