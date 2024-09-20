Основные причины гибели казахстанских военнослужащих назвали в Минобороны

Замминистра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев назвал основные причины гибели и травматизма военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz.

"Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что основными причинами гибели и травматизма военнослужащих являются: неосторожное обращение с оружием и боеприпасами; нарушение мер безопасности при эксплуатации техники; дорожно-транспортные происшествия во внеслужебное время; смертность по болезни; суициды и попытки к ним на почве семейных неурядиц", - сказал спикер на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в обществе сформировались два утверждения: в армии в мирное время гибнут военнослужащие и о наличии дедовщины среди личного состава. По его словам, это не так. Жазыкбаев считает, что служба в Вооруженных силах в мирное время не намного опаснее, чем любая другая профессия.

"Говоря про смертность, травматизм и опасных факторах воинской службы я хотел бы отметить, что армия – это специфический социальный организм с весьма непростыми условиями жизнедеятельности, где жизнь ежедневно сопряжена с опасностью. Это эксплуатация боевой техники, учения, тренировки, проведение стрельб, манёвров и маршей. Более того, военнослужащие имеют дело с реальными боевыми средствами", - сказал заместитель министра обороны РК.

Он подчеркнул, что почти все случаи гибели военнослужащих на сегодня аналогичны происшествия среди гражданского населения.

Напомним, в сентябре на территории инженерного городка Военного института Сухопутных войск обнаружено тело военнослужащего. Также сообщалось о том, что офицер одной из воинских частей Национальной гвардии получил огнестрельное ранение на учебных стрельбах.