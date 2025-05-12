По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за первые четыре месяца 2025 года был зафиксирован рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 6%. Этот показатель свидетельствует о стабильном развитии экономики страны и ускорении темпов роста в ключевых отраслях, передаёт BaigeNews.kz.

Одной из самых высоких динамик достигла транспортная отрасль, где темпы роста составили 22,4%. Увеличение объемов услуг по перевозке грузов железнодорожным и трубопроводным транспортом стало основным фактором этого успеха. Высокие темпы роста также наблюдаются в торговле (7%), сельском хозяйстве (3,9%) и связи (2,6%).

Транспорт и строительство: ключевые драйверы роста

Транспортная отрасль значительно усилила свои позиции благодаря увеличению доли железнодорожных и трубопроводных перевозок. Также региональные показатели впечатляют — в Туркестанской области рост составил 21,8%, в Жамбылской области — 11,2%, а в Абайской области — 14,9%.

Строительная отрасль также показала отличные результаты. Индекс физического объема работ достиг 16,2%. Власти региона сосредоточены на дальнейшей координации и обеспечении темпов выполнения работ, чтобы избежать удорожания проектов.

Торговля и промышленность: устойчивые результаты

Сфера торговли продемонстрировала стабильный рост. Показатель в сфере оптовой торговли увеличился до 7,4%, а розничной торговли — до 6,1%. Примером успешных регионов являются Туркестанская область, где рост составил 60,4%, Акмолинская область — 44% и Шымкент с 19,8%.

Промышленность Казахстана также показала позитивную динамику, с индексом производства в 6,4%. Особенно успехи отмечены в горнодобывающей отрасли (7,1%), в частности, в добыче угля (+11,2%), а также в обрабатывающей промышленности, где рост составил 7,2%, включая производство продуктов питания (+12%), табачных изделий (+26,3%) и химической продукции (+11,2%).

Сельское хозяйство: устойчивое развитие

Сельское хозяйство также продемонстрировало положительную динамику, с индексом валовой продукции на уровне 3,9%. Правительство продолжает работать над обеспечением устойчивого социально-экономического развития, а также осуществляет контроль за реализацией поручений Президента страны.

Поддержка этих отраслей и своевременные меры помогут укрепить экономику Казахстана и продолжить её успешное развитие в течение года.