Основную версию гибели 700 тюленей назвали в Дагестане

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Сотрудники минприроды Дагестана назвали основную версию гибели около 700 тюленей на побережье. Эксперты заявили, что причиной массовой смерти каспийских нерп вероятнее всего стали естественные природные факторы. При этом на популяцию этих млекопитающих, по мнению специалистов, гибель нескольких сотен особей не повлияет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе эксперты изучили пробы тканей на наличие вируса Covid-19.



Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований.

"Основной версией гибели каспийского тюленя были признаны естественные природные факторы. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами", — сообщили в минприроды.

В ведомстве также отмечтили, что гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

Выбросы мёртвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи отмечались в 2012 и в 2016 годах.

Между тем, в минприроды по факту гибели тюленей обещали привлечь ученых профильных научный организаций.