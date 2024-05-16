Основное ЕНТ стартовало в 14 регионах Казахстана

В регионах Казахстана, пострадавших от паводков, стартовало основное ЕНТ. Условия проведения среза озвучили в министерстве науки и высшего образования, передает BaigeNews.kz.

"В данный момент мы начали тестирование в 14 регионах. В шести регионах, где был объявлен режим ЧС – это Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Северо-Казахстанской областях, чуть позже начнется тестирование. Такое решение приняли для того, чтобы обеспечить возможность нашим детям, учитывая сложившуюся ситуацию, иметь возможность зарегистрироваться. В этих регионах регистрация будет до 20 мая. В целом во всех регионах 14 мая регистрация закончилась, в шести регионах до 20 мая продлили. Тестирование в двух регионах начнется 25 мая, а в остальных регионах – с 1 июня", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО Болатбек Абдрасилов.

ЕНТ для 14 регионов страны, пострадавших от паводков, продлится до 5 июля. А для шести регионов - Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, в которых был объявлен режим ЧС, регистрация продлена до 20 мая включительно, а ЕНТ пройдет с 25 мая по 12 июля.

"На данный момент для участия в основном ЕНТ подали заявления 181 тыс. абитуриентов. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 24,9% – на русском, 221 человек – на английском языке. Стоит отметить, что при подаче заявлений абитуриенты сами выбрали дату, время и пункт тестирования. При этом они могли выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки. Касательно комбинации, сейчас 16% абитуриентов выбрали предметы "Математика-Физика", 16% – "Биология-Химия", 13% – "Творческие", 11% – "Математика-Информатика", - сообщил директор Национального центра тестирования МНВО Болатбек Абдрасилов.

По его словам, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120 , включая 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов. Время тестирования – 4 часа.