Основная цель Нацфонда - снижение зависимости бюджета от конъюнктуры мировых цен

Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz обратился в министерство финансов за комментариями относительно покупки акций АО "НАК Казатомпром" за счет средств Национального фонда, передаёт BaigeNews. В пресс-службе министерства отметили, что для обеспечения финансирования социальных обязательств государства расширили перечень финансовых инструментов, в которые можно инвестировать средства Национального фонда. Постановление правительства об этом вступило в силу 14 июня 2024 года. И по этому документу Национальный банк за счет средств Национального фонда наряду с акциями НК "КазМунайГаз" теперь сможет выкупать ценные бумаги НАК "Казатомпром". Однако в министерстве не уточнили, какой процент акций "Казатомпрома" планируют купить.

"Основной целью Национального фонда является снижение зависимости республиканского бюджета от конъюнктуры мировых цен – стабилизационная функция. Национальный фонд выполняет также сберегательную функцию посредством формирования накоплений для будущих поколений. С момента своего создания Национальный фонд предпринял ряд важных мер для достижения поставленных целей и должным образом выполняет все обязательства. Если одной из главных задач, поставленных перед Фондом, является накапливание и увеличение доходов для будущих поколений, другой, не менее важной задачей, является их использование для нынешних поколений", - пояснили в Минфине.

В этой ситуации покупка ценных бумаг одной из крупнейших урановых компаний мира выглядит закономерным действием, прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время урановая отрасль является одной из привлекательных направлений инвестирования. За 5 лет прибыль АО "НАК Казатомпром" выросла в три раза (за 2019 год прибыль составила 318 млрд тенге, за 2022 год - 929 млрд тенге).

За последние три года цены на уран выросли с 29 до 106 долларов за фунт (более чем в три раза), следовательно, данные факторы приводят к повышению стоимости акций урановых компаний.

"Ядерная энергия остаётся одним из наиболее устойчивых и эффективных способов производства электроэнергии, особенно в условиях борьбы с изменением климата и перехода к более чистым источникам энергии стимулируя спрос на уран. Вместе с тем, следует отметить, что прогноз по доходам на текущий финансовый год формировался в более благоприятных оценках. В настоящее время внешняя конъюнктура по ценам на основные экспортные металлы демонстрирует снижение: цинк – на 6,8%, свинец - на 0,4%, замедление импорта – на 7,3%, снижение объема добычи нефти с прогнозных 95,4 млн. тонн до 90,3 млн. тонн (из них за 6 мес. текущего года на 2,3 млн тонн) и другие", - уточнили в Минфине.

Эта тенденция, в свою очередь, отражается на недопоступлении доходов в республиканский бюджет. Инвестирование средств Нацфонда в урановую отрасль позволит диверсифицировать портфель.

К слову, АО "НАК "Казатомпром" является крупнейшим в мире производителем природного урана с приоритетным доступом к одной из крупнейших в мире ресурсных баз. Казатомпром ведет добычу урана только на территории Республики Казахстан и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов урана 300 тыс. тонн. Все урановые месторождения компании пригодны для экономически эффективной и наименее экологически вредной добычи методом ПСВ, что в сочетании с длительным сроком эксплуатации добывающих активов позволяет Казатомпрому оставаться в числе ведущих мировых производителей с наиболее низкой стоимостью добычи урана.