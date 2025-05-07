Свыше 4 тысяч военнослужащих принимают участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы. На площади Независимости у монумента — "Қазақ елі" стартовала основная часть зрелищного мероприятия - демонстрация техники, передаёт BaigeNews.kz.

Парад в честь 80-летия Великой Победы: задействовано более 200 единиц техники, 66 вертолетов и самолетов.

Здесь впервые представлена новая военная техника.

Напомним, парад транслируется в прямом эфире: на республиканских телеканалах, на LED-экранах в городах по всей стране, в социальных сетях Акорды, на официальном YouTube-канале Министерства обороны.

Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.

Как отметил в своём выступлении Президент страны, Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев, в Великой отечественной войне участвовали более 1,2 млн казахстанцев, в ВОВ принимал участие каждый четвертый житель республики, а девять из десяти пуль для фронта отливали из казахстанского свинца. В честь 80-летия Победы около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев.