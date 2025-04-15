Создателю публичного канала "Синий кит" Илье Погиблову вынесли приговор в Новосибирске, передаёт BaigeNews.kz.

В судебном заседании установлено, что Погиблов, имея патологический интерес к смерти других лиц, используя Интернет, организовал деятельность, направленную по побуждение неопределенного круга лиц, в том числе, не достигших совершеннолетия, к совершению самоубийства.

"Организованная Погибловым группа в 2023 году путём общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв, которыми являлись в том числе, несовершеннолетние, к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья", - сообщили в суде.

Погиблов вину в совершении преступлений признал полностью.

Приговором суда он признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права на срок 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее защитить школьников от кибербуллинга требовали депутаты Сената Парламента РК. По их словам, известные на весь мир виртуальные игры "Синий кит", "Тихий дом", "Разбуди меня в 4:20", "Красная сова", провоцирующие детей на суицид, появились на казахском языке.