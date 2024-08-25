  • 25 Августа, 05:05
  • BAIGENEWS

Основателя Telegram задержали во Франции

Сегодня, 03:37
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vk.com/Павел Дуров Сегодня, 03:37
Сегодня, 03:37
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Фото: vk.com/Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, телеканал LCI сообщил, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

В префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.

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