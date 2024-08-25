Основателя Telegram задержали во Франции
Сегодня, 03:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:37Сегодня, 03:37
141Фото: vk.com/Павел Дуров
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
По информации агентства, телеканал LCI сообщил, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.
В префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.
Самое читаемое
- Планы по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном вполне достижимы - российский политолог
- Девочка скончалась в бассейне близ Астаны
- 600 млн тенге требуется на транспортировку солдата Ербаяна Мухтара в Германию
- Огромный алабай ворвался на детскую площадку в Темиртау
- Четверо сотрудников российской колонии погибли при бунте заключённых