Основателя Telegram задержали во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, телеканал LCI сообщил, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

В префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.