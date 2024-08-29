Основателя Telegram Павла Дурова отпустят под залог 5 миллионов
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Во Франции суд начал официальное расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова по делу об организованной преступности, но освободил его от предварительного заключения под залог 5 миллионов евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на REUTERS.
Дуров дважды в неделю должен отмечаться в полиции, ему запрещено покидать территорию Франции.
"Официальное расследование во Франции не подразумевает виновности и не обязательно приведет к судебному разбирательству, но указывает на то, что судьи считают, что доказательств достаточно для продолжения расследования. Расследования могут длиться годами, прежде чем их отправят в суд или отложат в долгий ящик", - объясняет решение суда Reuters.
Павла Дурова задержали 24 августа, когда он прилетел из Азербайджана в Париж.
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