Основателя Telegram Павла Дурова отпустят под залог 5 миллионов

Во Франции суд начал официальное расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова по делу об организованной преступности, но освободил его от предварительного заключения под залог 5 миллионов евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на REUTERS.

Дуров дважды в неделю должен отмечаться в полиции, ему запрещено покидать территорию Франции.

"Официальное расследование во Франции не подразумевает виновности и не обязательно приведет к судебному разбирательству, но указывает на то, что судьи считают, что доказательств достаточно для продолжения расследования. Расследования могут длиться годами, прежде чем их отправят в суд или отложат в долгий ящик", - объясняет решение суда Reuters.

Павла Дурова задержали 24 августа, когда он прилетел из Азербайджана в Париж.