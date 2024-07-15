Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане

Павел Дуров после посещения Казахстана поделился фото в своем Telegram-канале, передает BaigeNews.kz.

"Недавно я вернулся из Казахстана — экономического центра Центральной Азии. Я посетил величественную Астану, яркую Алма-Ату, живописный Бурабай и живописный Чарынский каньон.

С красотой Казахстана могут соперничать только его амбиции. Страна привлекает международные компании и технологические стартапы благоприятной для бизнеса политикой и выгодными налогами. Он также улучшает свои позиции в сфере образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты.

Ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев, что на 25% больше, чем в прошлом году. Мы гордимся тем, что служим главной коммуникационной платформой для народа Казахстана, и надеемся и дальше оставаться инструментом, ускоряющим его быструю экономическую и цифровую трансформацию", - написал в своем аккаунте Дуров.