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  • Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании
astana-group.kz Сегодня, 13:00
134
Фото: astana-group.kz

Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании

Нурлан Смагулов, основатель "Астана Моторс", передаёт миноритарную долю акций топ-менеджерам компании, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что  решение было аргументировано "многолетним вкладом в развитие бизнеса".

Долю акций получили:

  • CEO "Астана Моторс" Бекнур Несипбаев;
  • управляющй директор GR "Астана Моторс" Анар Макашева;
  • CFO "Астана Моторс" Руслан Омаров.

"Под их руководством "Астана Моторс" вышла на новый уровень развития. Компания успешно сотрудничает с зарубежными партнерами, формирует и реализует новые амбициозные планы, направленные на повышение экономики страны", - сообщили в пресс-службе.

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#акции #акционеры #автопром
Сегодня, 13:00
134
Журналист

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