ОСМС: Кто может получить стоматологическую помощь бесплатно

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С 1 января 2023 года Фонд социального медицинского страхования начал заключать прямые договора со стоматологическими клиниками на оказание стомуслуг, передаёт BaigeNews.kz. Раньше договора заключались через поликлиники. Отразится ли это на пациентах, как найти клинику, которая работает с Фондом, нужно ли направление на лечение зубов – на самые актуальные вопросы от населения ответила представитель Фонда Ирина Подскочая.

Она рассказала об изменениях в предоставлении стоматологических услуг за счет ОСМС. По её словам, в самом процессе оказания стоматологической помощи ничего не изменилось, для пациентов всё остается по-прежнему. Изменился лишь метод контрактирования, то есть заключения договоров.

"Если до этого года стоматологические клиники оказывали медуслуги по субподряду, это когда клиники заключают договоры между собой, то с первого января Фонд напрямую заключил договоры с этими клиниками, чтобы осуществлять эффективный контроль объемов и мониторинг качества оказываемых услуг. То есть теперь стоматологическим клиникам нужно самостоятельно отслеживать, сколько услуг они уже выполнили и сколько осталось по договору с фондом. Раньше этим занимались поликлиники по месту прикрепления человека и им, учитывая большую нагрузку, было достаточно тяжело контролировать этот процесс. В связи с чем, к сожалению, имелись прецеденты, когда пациентам просто "приписывались" медуслуги, которые они на самом деле не получали. При проведении мониторинговых мероприятий Фондом зачастую в медицинской документации обнаруживались данные о приемах, которые по факту люди не проходили", - сообщила она.

Представитель фонда объяснила, что стоматологические услуги будут доступны не всем, а только отдельным социально-уязвимым категориям населения.

"Например, плановую стоматологическую помощь могут получать только дети и беременные женщины. Экстренную, когда есть острая боль, могут получать десять категорий граждан, в числе которых также есть дети и беременные, пенсионеры, люди с инвалидностью и ухаживающие за ними неработающие лица, в том числе за детьми с инвалидностью или имеющими инвалидность первой группы, пациенты с социально-значимыми и инфекционными заболеваниями, многодетные матери, получатели адресной социальной помощи и другие", - пояснила Подскочая.

По её словам, прикрепление к той или иной медицинской организации при получении стоматологических услуг не будет иметь значение.

"Сейчас мы видим в социальных сетях посты от стоматологических клиник, что фонд сократил им финансирование и в связи с этим услуги будут предоставляться в ограниченном количестве или только определенной категории граждан, прикрепленным в указанную стоматологической клиникой поликлиническую организацию, в противном случае предлагается получить помощь на платной основе. Должна сказать, что эта информация не соответствует действительности. Мы уже получили достаточно много жалоб по этому поводу, по итогам их рассмотрения будут приняты соответствующие меры со стороны Фонда по защите прав пациентов", - сказала представитель фонда.

Кроме того, Подскочая заверила, что направление из поликлиники не требуется. Главное, чтобы пациент входил в одну из категорий получателей стоматологической помощи в ОСМС или ГОБМП и имел медицинские показания.

К слову, перечень стоматологических услуг, которые можно получить за счёт ОСМС, очень большой.

"Если говорить профессиональным языком, то стоматологические клиники предоставляют консультативно- диагностические услуги и манипуляции на амбулаторном уровне. Тут можно получить пломбирование, удаление, обезболивание. Также в ОСМС детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области на амбулаторном уровне устанавливается ортодонтическая пластинка. Если у пациентов есть показания для получения стоматологической помощи в стационарных условиях, то она также будет оказана в соответствии с протоколами диагностики и лечения заболеваний и Стандартом организации оказания стоматологической помощи в Республике Казахстан (Примечание. приказ МЗ РК No 1053 от 12 декабря 2016 года)", - сообщила Ирина Подскочая.

Стоматологическую клинику можно выбрать самостоятельно, но только перед обращением обязательно нужно уточнить, является ли эта клиника поставщиком Фонда социального медицинского страхования. Перечень поставщиков можно посмотреть на официальном сайте fms.kz или спросить в самой клинике.

Как рассказала Подскочая, в поликлиниках, где есть соответствующее оборудование и специалисты, также можно получить стоматологическую помощь. И здесь могут получить стомпомощь не только прикрепленные в эту поликлинику граждане, но и те, кто прикреплен в другом месте. Для этого нужно записаться на прием через регистратуру.