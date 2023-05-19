"ОСМС – это не система накоплений": Минздрав развеял мифы о медстраховании

Фото: СЦК

Многие казахстанцы не понимают принцип работы обязательного социального медицинского страхования и считают, что это система аналогична пенсионной. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

На брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев озвучил самые распространённые заблуждения по поводу ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.

Первое. ОСМС – это не система накоплений по аналогии с пенсионным фондом;

Второе. Взносы граждан, которые не обратились в медорганизации, не сгорают, а идут на оплату нуждающимся в медпомощи;

Третье. Взносы граждан не могут быть переданы третьим лицам, каждый работоспособный гражданин платит взносы за себя;

Четвертое. ОСМС – это не классический вид страхования, это социальное медицинское страхование.

"Кроме того, многие граждане думают, что ОСМС и Фонд медстрахования – это одно и то же. Однако это не совсем правильное понимание. Система ОСМС намного шире, чем просто Фонд. Участниками системы ОСМС являются сами граждане, медорганизации, врачи, уполномоченные государственные органы. Фонд является оператором – можно так сказать, является проводником между пациентами и медорганизациями. При этом Фонд управляет не только деньгами ОСМС, но и администрирует средства государства для обеспечения бесплатной медпомощи гражданам", - отметил вице-министр.

Он привёл пример, когда чиновникам от здравоохранения пришлось объяснять гражданке, почему она не может воспользоваться медстраховкой мужа.

"В call-центр обратилась женщина, которая не работает и не осуществляет взносы за ОСМС в связи с уходом за ребенком, возраст которого превышает три года. При этом указывает, что у её супруга хорошая заработная плата и что сумма его взносов в ОСМС является значительной. Однако этом супруг в течение года не обращался в медорганизации. В связи с чем, она хотела бы использовать взносы супруга на свое лечение. Мы ей объясняем, что взносы супруга не распространяются на членов семьи, и что каждый работоспособный гражданин обязан за себя вносить взносы", - рассказал Тимур Султангазиев.

По его словам, женщина стала спрашивать , куда ушли деньги её супруга, оплаченные на ОСМС. В call-центре ей объяснили, что система ОСМС построена на принципах солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. И что деньги супруга направлены на лечение всех нуждающихся в медпомощи.

"Женщина возмутилась и спросила, почему деньги ее мужа уходят третьим лицам, а она, "родная жена", не может пользоваться услугами ОСМС за счет супруга? Мы ей повторно объяснили, что взносы супруга не распространяются на членов семьи, и что принцип солидарной ответственности ОСМС реализован следующим образом. За социально уязвимые категории граждан – это дети, пенсионеры, многодетные матери, неработающие беременные и инвалиды, платит государство. Это порядкапорядка миллиона челоаек, взносы за которых составляют порядка 435 миллиардов тенге. Работоспособное население платит взносы в ОСМС за счет работодателя и за свой счет в режимах, определенных в Законе об ОСМС", - сообщил замглавы Минздрава.

Обратившейся в call-центр гражданке также пояснили, что все казахстанцы достигнут пенсионного возраста или окажутся в определенной жизненной ситуации и войдут в льготную категорию, и тогда они будут получать услуги ОСМС за счет тех, кто сейчас может работать. Это и есть принцип солидарной и социальной ответственности.

А те, кто не платит взносы в ОСМС, не могут быть участниками соцмедстрахования и соответственно услуги ОСМС им недоступны.

"Женщина спросила, что делать людям таким, как она, которые не работают, каким образом они могут стать участниками ОСМС? Мы объяснили, что в таких случаях граждане могут зарегистрироваться в центрах занятости в качестве официальных безработных, что дает им возможность пользоваться услугами ОСМС в течение трёх месяцев до их трудоустройства", - пояснил Султангазиев.

Он напомнил, что для самозанятых граждан городского населения ежемесячный взнос в ОСМС составляет 1 МРП или 3450 тенге, а для сельского населения самозанятых граждан – это 0,5 МРП или 1725 тенге. То есть для городского населения ежегодный взнос в ОСМС будет составлять 45 000 тенге, а для сельского – 22 500 тенге.

И для них в случае возникновения страхового случая, то есть обращения ими за медпомощью, расходы могут составлять десятки миллионов тенге. Так и работает социальное медицинское страхование.