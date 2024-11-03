  • 3 Ноября, 23:06
  • BAIGENEWS

Осквернил памятник солдатам ВОВ: полиция разыскала подозреваемого

Сегодня, 21:56
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 21:56
Сегодня, 21:56
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Фото: скриншот с видео

Полиция Акмолинской области установила личность подозреваемого в акте вандализма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование. Установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия", —  говорится в сообщении.

Напомним, шокирующие видео, которое сняли местные жители, попало в социальные сети: в Зеренде вандалы разбили памятник павшим героям Великой отечественной войны и написали на именах погибших оскорбления.

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