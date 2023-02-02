Оскорбившую подчинённого сотрудницу полиции освободили от ответственности в Шымкенте

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В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента рассмотрели уголовное дело об оскорблении сотрудника в департаменте полиции Шымкента. Обвиняемая ушла от ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что 13 декабря 2021 года Б., являясь руководителем отдела по взаимосвязи со СМИ департамента полиции Шымкента, находясь у себя в кабинете, унизила подчинённого М.

"Выражалась в его адрес нецензурными и неприличными словами, тем самым оскорбила его", - сообщили в суде.

Потерпевший и его адвокат просили привлечь начальницу к уголовной ответственности. Другая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со статьёй 71 УК РК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного проступка истёк один год.