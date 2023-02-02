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  • Оскорбившую подчинённого сотрудницу полиции освободили от ответственности в Шымкенте
Иллюстративное фото Сегодня, 18:20
253
Сегодня, 18:20
253
Фото: Иллюстративное фото

Оскорбившую подчинённого сотрудницу полиции освободили от ответственности в Шымкенте

В Аль-Фарабийском районном суде Шымкента рассмотрели уголовное дело об оскорблении сотрудника в департаменте полиции Шымкента. Обвиняемая ушла от ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что 13 декабря 2021 года Б., являясь руководителем отдела по взаимосвязи со СМИ департамента полиции Шымкента, находясь у себя в кабинете, унизила подчинённого М.

"Выражалась в его адрес нецензурными и неприличными словами, тем самым оскорбила его", - сообщили в суде.

Потерпевший и его адвокат просили привлечь начальницу к уголовной ответственности. Другая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

В соответствии со статьёй 71 УК РК лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного проступка истёк один год.

"Суд, установив в действиях подсудимой состав уголовного правонарушения прекратил дело по части 1 статьи 131 УК РК в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Постановление суда в законную силу не вступило", - сообщили в суде.

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#суд #оскорбление #полиция #Шымкент #постановление
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:20
253
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