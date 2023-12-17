Оскорбивший Шавката Рахмонова боец UFC отказался драться с ним

Американский файтер Колби Ковингтон не хочет драться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и надеется получить в соперники Стивена Томпсона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В этом нет смысла. В следующем бою я бы хотел подраться с "Чудо-мальчиком". У него имя больше", — заявил Ковингтон.

Напомним, сегодня Шавкат Рахмонов дрался со Стивеном Томпсоном и удосрочил его во втором раунде, победив удушающим приёмом. Это первое поражение сабмишном в профессиональной карьере Томпсона. Что касается Колби Ковингтона, то ранее он оскорблял Шавката Рахмонова, называя его "крысой" и "чистым хайпом".

Известно, что у Шавката Рахмонова немало поклонников не только в Казахстане, но и в США, а также в других странах. Недавно "Номад" даже заставил американского журналиста заговорить по-казахски.

Между тем, это вторая в этом году победа Рахмонова над соперником из США. В марте на турнире UFC 285 казахстанец "удосрочил" американца Джеффа Нила. После чего Шавката официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.