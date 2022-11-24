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Иллюстративное фото Сегодня, 21:18
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Сегодня, 21:18
162
Фото: Иллюстративное фото

Оскорбившего женщин стендапера арестовали в Алматы

Стендапера, оскорбившего зрительниц на своём выступлении, арестовали на 10 суток в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Управлением полиции Медеуского района гражданин Т. 2000 года рождения привлечён к административной ответственности по статье 434 КоАП РК - "Мелкое хулиганство". Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Ранее в Сети появилось видео, где стендапер, используя ненормативную лексику, высказался о девушке, которая пришла посмотреть его выступление, и о её матери. Казахстанцы потребовали привлечь юмориста к ответственности. 

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BaigeNews.kz
Сегодня, 21:18
162
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