Оскорбил казахстанского судью: В посольстве России отреагировали на высказывания тренера
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В посольстве России в Казахстане прокомментировали оскорбления со стороны российского тренера в адрес футбольного судьи из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Относительно опубликованных в местной блогосфере видеокадров оскорбительных высказываний тренера команды российской Медиалиги по футболу 2Drots в адрес судей из Казахстана сообщаем, что считаем такое поведение абсолютно недопустимым. Вместе с тем полагаем, что высказываемая на отдельных ресурсах точка зрения о репрезентативности для россиян подобной риторики в отношении казахстанцев не соответствует действительности. Наставники команд российской Медиалиги не обладают каким-либо официальным статусом, в связи с чем считать их выпады выражением позиции российского народа крайне некорректно", - говорится в официальном сообщении.
Ранее в соцсетях разлетелось видео, в котором тренер российской команды Дмитрий Кузнецов, недовольный решениями арбитра, эмоционально высказывается в его адрес и называет его "чукчей".
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