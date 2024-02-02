Оскорбил казахстанского судью: В посольстве России отреагировали на высказывания тренера

В посольстве России в Казахстане прокомментировали оскорбления со стороны российского тренера в адрес футбольного судьи из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Относительно опубликованных в местной блогосфере видеокадров оскорбительных высказываний тренера команды российской Медиалиги по футболу 2Drots в адрес судей из Казахстана сообщаем, что считаем такое поведение абсолютно недопустимым. Вместе с тем полагаем, что высказываемая на отдельных ресурсах точка зрения о репрезентативности для россиян подобной риторики в отношении казахстанцев не соответствует действительности. Наставники команд российской Медиалиги не обладают каким-либо официальным статусом, в связи с чем считать их выпады выражением позиции российского народа крайне некорректно", - говорится в официальном сообщении.