Реальная помощь в улучшении экологической ситуации в Усть-Каменогорске или очередная площадка для дискуссий без конкретного результата? Чем станет для жителей областного центра ВКО, периодически задыхающихся при отсутствии ветра, недавно созданное Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы"? Ответы на эти и другие актуальные вопросы для устькаменогорцев искал корреспондент BaigeNews.kz.

После неприятных, но вполне привычных для жителей Усть-Каменогорска 10 дней густого смога, накрывшего город в штиль, последовала реакция – было создано Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы", о чем заявил лично сам аким Восточно-Казахстанской области.

Напомним, безветрие, наступившее в Усть-Каменогорске 20 ноября и затянувшееся более, чем на неделю, серьезно отразилось на здоровье горожан.

Жители, вынужденные принимать активированный уголь и избегать выхода на улицу, отмечают, что экологическая ситуация в городе не изменилась: промышленные предприятия продолжают работать, автомобили выбрасывают выхлопные газы, а частный сектор активно использует уголь для отопления. Единственное нововведение - перевод 53 тысяч школьников на дистанционное обучение.

Люди уверены, что предпринимаемых мер недостаточно. Они требуют большей прозрачности и ответственности от властей и крупных предприятий. На массовые жалобы местные чиновники вновь заверили в намерении улучшить ситуацию. Однако пока эти обещания воспринимаются горожанами скептически.

Депутатский запрос

Проблемой Усть-Каменогорска заинтересовались и на государственном уровне. Депутат Сената от ВКО Ольга Булавкина обратилась с запросом к премьер-министру Казахстана, указав на критическое состояние экологии в регионе. Она сообщила о регулярных превышениях предельно допустимых концентраций вредных веществ, таких как сернистый ангидрид, оксид углерода и хлороводород, последнего аж в 9 раз.

Депутат предложила создать правительственную комиссию для контроля экологической ситуации, усилить мониторинг воздуха с использованием автоматических станций и ужесточить ответственность за препятствия государственному экологическому контролю.

Локальные инициативы

На уровне области глава ВКО Ермек Кошербаев поддержал создание Бюро экологической защиты "Өскемен Тынысы". Новая структура будет работать при Общественном совете и заниматься улучшением качества воздуха в городе. По его словам, объединение разрозненных инициативных групп поможет повысить эффективность работы в экологической сфере.

"В городе много групп, обсуждающих экологические проблемы, но их деятельность разрознена. Мы приняли решение объединить усилия и создать бюро", - подчеркнул Кошербаев.

Бюро займется ускорением внедрения экологических проектов: установкой дополнительных датчиков мониторинга воздуха, анализом текущих мер, разработкой новых рекомендаций и контролем за соблюдением экологических норм.

Есть свеклу - мало

На главные вопросы для устькаменогорцев: "Чем будет заниматься Бюро, и не выльется ли его деятельность в очередную череду обсуждений и заседаний?" ответила его руководитель – Елена Березинская-Абилова.

"Бюро уже встало в конкурентную среду с остальными проектами, которые сейчас реализуются по экологической повестке. Это и Комитет по экологическим вопросам при Общественном совете ВКО, и работа, связанная с рассмотрением экологических вопросов на сессиях маслихата, на площадке Общественного совета города Усть-Каменогорска. На данный момент мы реально понимаем, что системной работы на должном уровне нет. Не потому, что никто не хотел, а потому что никто не систематизировал ее во взаимосвязи с местными исполнительными органами, неправительственными организациями и населением", - говорит Елена Березинская-Абилова.

Также она отметила и проблемные моменты, которые, по ее мнению, предстоит решить в первую очередь.

"В отделе жилищно-коммунального хозяйства сегодня имеется всего один специалист по вопросам экологии, у которого масса работы, начиная от вопросов ТБО и разрешения на вырубку деревьев и заканчивая мониторингом работ по "Дорожной карте". В связи с тем, что у нас промышленный регион, мы реально понимаем, что этого ресурса мало. Кроме того по Департаменту экологии имеется бюджетная заявка на 180 миллионов тенге, но до сих пор, а уже конец года, не приобретена передвижная мобильная лаборатория. Также у нас возникают вопросы по ситуации с НМУ. Мы уже провели встречу с руководством "Казгидромет" и департаментом экологии региона, обсудили план совместной работы на 2025 год. Я уверена, что должен быть четкий алгоритм действий при неблагоприятных метеоусловиях, а по факту справки по НМУ формируются до получения конечного результатов. Проблем и нерешенных вопросов накопилось много. Мы это понимаем, но их надо решать, а не просто рекомендовать людям есть свеклу и не находиться на свежем воздухе", - уверена Елена Березинская-Абилова.

Спокойно, по ее словам, она относится и критике, которая уже полилась в адрес только что созданного экологического бюро.

"Критика и хейт, которые сейчас идут, объяснимы. Если мы будем позиционироваться в позитивном ключе, о нас никто и не вспомнит через неделю. По сути, критика в наш адрес сокращает наши риски. Сейчас стало трендом показывать эмоциональный хайп на экологическую тему, но мы-то реально понимаем что это, прежде всего, привлечение внимания к своей персоне, мы хотим реальных изменений", - говорит Елена Березинская-Абилова.

Поэтому уже сейчас, когда только рассматривается предложение о создании правительственной комиссии по обращению сенатора Булавкиной, в Бюро уже формируют список проблем и предложений для рассмотрения этой комиссии. Чтобы, по словам Елены Березинской-Абиловой, еще только садясь в самолет, члены комиссии имели его на руках, тогда по прилете на место они не будут тратить время, а сразу приступят к рассмотрению и решению.

Отметим, что согласно 21 статье Закона о местном самоуправлении именно депутаты являются волеизъявителями, то есть они утверждают бюджет, включая средства, которые выделяют на природоохранные мероприятия.