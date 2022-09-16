Оскандалившийся аким Мангистауского района подал в отставку

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После инцидента с избиением охранника аким Мангистауского района Тилек Кошмаганбетов ушёл с должности по собственному желанию. На его место назначили Галымжана Ниязова, с которого недавно сняли обвинения по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное издание Lada.kz.

Пресс-служба акимата Мангистауской области официально подтвердила, что бывший аким Мангистауского района Тилек Кошмаганбетов подал заявление об увольнении. Глава региона Нурлан Ногаев поблагодарил Тилека Кошмагамбетова за проделанную работу.

Также стало известно, что Ногаев представил депутатам кандидатуру нового акима — им стал Галымжан Ниязов, назначение которого было согласовано с администрацией президента РК. Депутаты одобрили предложенную кандидатуру.

Ранее сообщалось, что дело о злоупотреблении должностными полномочиями против назначенного на должность акима района Галымжана Ниязова прекращено. Его арестовали после январских событий, обвиняя в том, что он направил письмо в Минэнерго, в котором просил об отмене действия меморандума и о проведении торгов сжиженным газом без установления ограничений для нижнего и верхнего предела цены. Якобы именно это решение и привело к резкому скачку цен на топливо.

Напомним, в Сети появился скандальный видеоролик с избиением охранника. Политолог Ербол Едилов в своем телеграм-канале сообщал, что после инцидента с избиением будет освобожден от должности аким Мангистауского района. Сам Тилек Кошмагамбетов на своей странице в Facebook прокомментировал своё увольнение, отметив, что уходит с должности по состоянию здоровья.