Полиция Алматы привлекла к ответственности алматинскую блогершу Даригу Нуркееву, известную в соцсетях под псевдонимом DARICORN, за грубые нарушения Правил дорожного движения. Поводом для разбирательства стало видео, где девушка демонстративно нарушает ПДД — без сигнала меняет полосу, создавая аварийную ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, нарушения были зафиксированы в ходе мониторинга социальных сетей. В результате блогерша была привлечена к административной ответственности по двум статьям:

— ст. 595 ч. 1 КРКобАП (невыполнение требований подачи сигнала)

— ст. 606 ч. 1 КРКобАП (создание аварийной ситуации)

"Подобные действия — сознательное создание угрозы для окружающих. Особенно цинично, что всё это делается ради лайков и просмотров. Закон один для всех — и степень известности не освобождает от ответственности", — отметили в полиции.

Это не первый скандал с участием Дарикорн. Ранее в соцсетях бурно обсуждался случай, когда блогер использовала в своём контенте школьника без разрешения родителей. Видео с участием ребёнка, дополненное нецензурной лексикой, стало вирусным, после чего мальчика начали травить в интернете и в школе.

Мать мальчика позже опубликовала обращение, где рассказала подробности инцидента. Несмотря на волну возмущения, блогер не понесла серьёзных последствий.

Полиция в очередной раз призывает блогеров и водителей быть ответственными:

"Безопасность — это не контент для соцсетей. Это обязанность каждого".

Ранее мы писали о блогере, который требовал 1,2 млн у педагога за молчание в Шымкенте.