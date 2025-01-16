Оштрафованному казахстанцу заменили наказание - теперь вместо выплаты крупного штрафа его лишат свободы, передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на пресс-службу городского суда.

"Постановлением межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 11 марта 2024 года осужденному предоставлена отсрочка уплаты штрафа до 6 месяцев, т.е. до 13 сентября 2024 года. Ввиду неуплаты штрафа в полном объеме государственный судебный исполнитель обратился в суд с представлением о замене штрафа на лишение свободы (ст.41 ч.6 п.4 УК). Постановлением межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 17 октября 2024 года представление удовлетворено, наказание, назначенное Т., в виде штрафа, заменено на лишение свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении суда.

Отметим, приговором межрайонного суда по уголовным делам г.Астаны от 3 октября 2023 года Т. осужден за дачу взятки (п.1, 3) ч.3 ст.367 УК) и приговорен к штрафу в размере 34-кратной суммы взятки (240 345 933 тенге), который подлежал уплате в доход государства в течение 3 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор вступил в законную силу 13 декабря 2023 года.

В ходе рассмотрения представления было установлено, что после приговора Т. оплату штрафа производил нерегулярно, только перед отсрочкой в феврале 2024 года, а также перед и после окончания срока отсрочки в сентябре и октябре 2024 года, что свидетельствует о нежелании исполнять приговор суда.

Кроме того, в ходе исполнения наказания в виде штрафа Т. были предоставлены квитанции об оплате полной суммы штрафа.

Однако при проверке поступлений в бюджет были сделаны запросы и согласно ответу Комитета Казначейства большая часть суммы в доход государства не поступила.

"При проверке всех квитанций установлено, что Т. из окончательно назначенной суммы штрафа в размере 240 345 933 тенге оплатил только 68 846 000 тенге, не оплачено 171 499 933 тенге. В частной жалобе сторона защиты просила постановление пересмотреть и продлить Т. срок оплаты штрафа на 6 месяцев, поскольку он оплатил 68 346 000 тенге, а 172 000 000 тенге не смог оплатить ввиду задержания. В соответствии с п.4 ч.6 ст.41 УК неуплаченная часть штрафа заменяется: осужденным к кратному штрафу – лишением свободы в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК с учетом уплаченной и взысканной части штрафа", - добавили в суде.

С учетом вышеизложенного коллегия с выводами суда о замене неотбытого наказания в виде штрафа на более строгое наказание в виде лишения свободы согласилась. Доводы осужденного о возврате оплаченных сумм, в связи с заменой наказания на лишение свободы коллегия посчитала необоснованными, поскольку это не предусмотрено законодательством.

К слову, данная сумма была оплачена в счет исполнения наказания и учтена при замене наказания, поэтому судом назначен минимальный срок лишения свободы.