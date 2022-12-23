Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских

Фото: polisia.kz

В Костанае оштрафовали мужчину, который разбил свой автомобиль на глазах у полицейских, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Наша газета".



Такое решение вынес специализированный суд по административным правонарушениям. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве.

По данным сайта polisia.kz, 22 декабря сотрудники патрульной полиции остановили водителя автомашины "ВАЗ". Нарушителя выявили с помощью комплекса Ekin Patrol G2, за ним числилось два штрафа за грубые нарушения ПДД. Кроме того, при проверке документов у водителя отсутствовал страховой полис, без которого, к слову, эксплуатация транспортного средства запрещена.

Автомашину сотрудники полиции собирались поставить на специализированную стоянку. Однако водитель отреагировал неадекватно на составление протокола об административном правонарушении и разбил стёкла своего авто со словами "не нужна мне такая машина".

Автомобиль всё же был помещён на спецстоянку.

"А., проявляя пренебрежение к окружающим, нарушая нормы поведения в обществе, повредил свой автомобиль, нарушив тем самым общественный порядок и спокойствие физических лиц. А. признан виновным по части 1 статьи 434 КРКобАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 5 МРП в доход государства", - говорится в постановлении суда, которое в законную силу пока не вступило.