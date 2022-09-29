open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Ошибочная ревакцинация первоклассников в Актобе: врачи ведущих медцентров осмотрели детей
pexels.com Сегодня, 23:12
146
Фото: pexels.com

Ошибочная ревакцинация первоклассников в Актобе: врачи ведущих медцентров осмотрели детей

Врачи ведущих республиканских медцентров осмотрели актюбинских школьников, вакцинированных без пробного манту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Актобе сегодня прибыла специальная комиссия министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1 классов школы №74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту.

"Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - отметила А. Есмагамбетова.

В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Всего вакцины БЦЖ без пробного манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. Сегодня их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии.

Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова.

По поручению главы региона, школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Актобе #школа #вакцинация #дети #скандал
Журналист
Сегодня, 23:12
146
Поделитесь:
Наверх