Ошибочная ревакцинация первоклассников в Актобе: врачи ведущих медцентров осмотрели детей

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Врачи ведущих республиканских медцентров осмотрели актюбинских школьников, вакцинированных без пробного манту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В Актобе сегодня прибыла специальная комиссия министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1 классов школы №74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту.

"Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - отметила А. Есмагамбетова.

В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Всего вакцины БЦЖ без пробного манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. Сегодня их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии.

Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова.

По поручению главы региона, школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.