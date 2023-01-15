Осетровая ферма в Костанайской области планирует расширяться

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В Тобыле хотят расширять осетровую ферму. Планируется, что обновлённое производство заработает уже в октябре этого года. Предприятие посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Директор фермы Валентин Ищенко разводит осетровых с 2018 года. Максимальная мощность его фермы на тот момент была 1,5 тонны рыбы. Землю под расширение производства предприниматель получил в аренду от государства в 2021 году, в 2022 году начал строительство.

Сейчас общая стоимость проекта — 179,9 миллиона тенге, 143,9 миллионов из которых — заёмные.

Проектная мощность — 20 тонн рыбы в год: 10 живой и 10 переработанной. Также будет производится 100 тысяч мальков в год. Планируется, что на ферме будет 10 постоянных рабочих мест.

Ферма будет в себя включать помещение с шестнадцатью пятиметровыми бассейнами, цех по переработке и магазин с аквариумом для живой рыбы.

"Нам нужно помочь ферме с инфраструктурой. Стоимость работ в среднем около 25 миллионов тенге: отопление и газ уже есть, вопрос в электричестве. Я предлагаю вам сделать сразу с запасом, мы вам поможем поставить трансформаторную станцию, если вы будете планировать расширение и строительство нового завода", — заметил Кумар Аксакалов.

Он добавил, что рыбопитомники в области находятся в не очень хорошем состоянии, и предложил Валентину взять их управление на себя.

Ищенко поддержал идею и обещал подумать.

"К сожалению, мы раздали ресурсы без встречных обязательств, когда раздавали землю, ведь если ты берешься за нее, будь добр - занимайся животноводством. Мы раздали озёра арендаторам тоже практически без обязательств. Они обязаны только разводить малька в определенном количестве, но озера у нас тоже государственные, это ресурсы. Должны быть встречные обязательства — поставить столько-то рыбы на рынок страны. Тоже самое с лесными ресурсами, раздают и только на дрова, а если берешь — надо перерабатывать не только на дрова, но и делать какие-то изделия из дерева", — рассуждает аким.

Предприниматель с ним согласился. Глава региона похвалил его идею и сказал, что очень ждёт, когда проект будет реализован. Кроме того, аким предложил ему выращивать пелядь, на что предприниматель также ответил согласием.