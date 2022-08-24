Осенью в Алматы ждут роста цен на съемное жилье

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Риелторы не исключают, что до конца года стоимость аренды жилья в Алматы повысится ещё на 15%. Специалисты говорят, подорожание будет зависеть от уровня инфляции и спроса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Уже сейчас в Алматы стоимость аренды однушек доходит до 250 тысяч тенге в месяц, а двушек – до 450 тысяч тенге. По данным аналитиков, за последние месяцы аренда квартиры в среднем подорожала от 7 до 25%. Риелторы поясняют: одна из главных причин такой тенденции – наплыв студентов.

"Цены на любые товары и услуги складываются, исходя из рыночных механизмов. Они складываются под воздействием спроса и предложения. Когда в город прибывает большое количество людей, когда большинство вузов не могут обеспечить жильем. Когда очень много платного образования. Это тот самый платежеспособный спрос", - сказала советник президента Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко.

В числе тех студентов, которые сейчас активно ищут жилье, – второкурсник Санжар Бермагамбетов. Его университет находится в центре Алматы. Парень сетует, арендовать квартиру рядом с местом учебы за подъемную сумму пока не получается.

"Я вместе с друзьями приехал в Алматы заранее ради того, чтобы успеть найти квартиру рядом с университетом. Учимся на втором курсе. Планируем подрабатывать, поэтому решили, что лучше снимать жилье. Но цены в этом году в этом районе очень выросли, доходят до 400 тысяч. Сейчас мы активно ищем дешевле в другой части города", - возмущен Санжар.

Риелторы не исключают, что цены в ближайшие месяцы могут подрасти еще. На ситуацию еще влияют миграционные потоки из других стран и отсутствие регулирования цен на аренду жилья. Риелторы говорят, в лучшем случае стоимость будет оставаться на том же уровне. А вот вниз цены уже вряд ли пойдут.