Осенняя посадка деревьев: Алматы станет ещё зеленее

В Алматы активно ведётся осенняя посадка деревьев. На сегодня высажено 63 тысячи саженцев лиственных пород. В целом в текущем году зелёный фонд Алматы обещают пополнить на 320 тысяч деревьев. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла подробности.

Всего на территории города Алматы произрастает более четырёх миллионов деревьев и кустарников. 2,8 миллиона из них растёт на территориях общего пользования. Каждое дерево находится на контроле Управления экологии и окружающей среды города Алматы, специалисты которого подобно лечащим врачам знают всё о своих зелёных пациентах: сколько им лет, как они себя чувствуют и в чём нуждаются. Условно они разделили деревья на несколько групп: здоровые, ослабленные, молодые саженцы и аварийные.

С 2020 года по 2022 год в рамках реализации программы "Jasyl Almaty" на территории города было высажено 973 тысячи саженцев.

На 2023 год запланирована посадка 320 тысяч деревьев, 22 тысячи из которых были высажены весной.

Почему деревья не приживаются?

Ранее сообщалось, что из числа высаженных в 2021 и 2022 году деревьев погибло более 200 тысяч или 30%. Управление экологии и окружающей среды провело обследование совместно с депутатами маслихата. Причины гибели саженцев разные: деревья сажали без кома земли, при посадке не была организована поливочная система.

В связи с этим в конце прошлого года акимат города принял новые правила защиты зелёных насаждений. Там исключена посадка деревьев без кома и предусматрена обязательная организация поливочной системы. Так, для эффективного полива зелёных насаждений и повышения приживаемости саженцев в текущем году начато строительство и реконструкция водозаборных сооружений. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 80%. Построено 29 скважин. Системой капельного орошения охвачено более 500 тысяч деревьев. Установлено 9 гусаков для заполнения цистерн поливомоющей машины. Подача воды обеспечена на участках Халык Арены, сквере Калкаман, парке Желтоксан, на ВОАД, улицах Тимирязева и Усикова. Также до конца года будет завершено строительство по бурению скважины по улице Омарова в Медеуском районе и установка четырёх дополнительных гусаков.

Кроме того, для лучшей приживаемости высаживаются саженцы высотой не менее 2 метров хвойных пород и не менее 2,5 метра лиственных. Благодаря принятым правилам удалось значительно сократить процент отпадения саженцев - до 10%.

Почему сажают в холодное время года?

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы нам объяснили, что наиболее безболезненно растения переносят пересадку при нахождении в фазе физического покоя. Полное опадение листвы сигнализирует о вхождении растения в состояние зимнего покоя, а набухание почек – об его пробуждении. То есть высаживать растения можно с конца осени до начала весны. Руководствуясь этого правила, акимат мегаполиса высадил весной 22 тысячи саженцев, ещё 298 тысяч оставил на осень.

Работы по осенней посадке начались 10 октября и продолжатся до конца декабря. Посадка охватит все районы города. Больше всего высадят в Алатауском районе - 207 тысяч.

По рекомендациям специалистов Главного Ботанического сада и научного аграрного университета вдоль улиц высадят широколиственные вязы, дубы, клены, ясени, тополя, а в парках и скверах - катальпы, берёзы, акации, ели и плодовые (яблони, вишни, груши, абрикосы). Эти породы имеют густую и широкую крону, создают плотную тень и хорошо задерживают потоки загрязненного воздуха.

Закупят большей частью мужские особи тополя – это позволит сократить образование пуха и снизить уровень сезонных аллергий.

Болит сердце, когда дерево не приживается

Компания Бекзата Шуакова занимается озеленением алматинских улиц на протяжении 13 лет, тогда как он сам в этой сфере уже более 20 лет. Озеленитель отмечает, что за годы его работы в Алматы начали сажать в два раза больше деревьев.

"Возможно, народ этого и не замечает. Потому что Алматы и раньше был городом-садом. Дело в том, что многие деревья уже постарели. Их нужно обновлять. Взять, к примеру, тополь, которого в Алматы много. Он живёт 40-60 лет. Именно столько лет назад его и посадили. Его уже нужно удалять и садить новые деревья. Деревья, которые мы сейчас садим, ещё не заметны. Результат нашего озеленения мы увидим через 10-20 лет", - говорит директор ТОО "Stamp service".

В компании трудятся порядка 300 агрономов и инженеров лесного хозяйства. В этом году ТОО "Stamp service" выиграло тендер на посадку 25 тысяч деревьев в Бостандыкском и Алатауском районах. Поставщики планируют завершить посадку до 20 ноября.

"В основном заполняем места срубленных деревьев. Высота наших саженцев не превышает 2,5-3 метров. Чтобы дерево прижилось и не болело, озеленители выкапывают его вместе с околокорневой землёй. В Бостандыкском районе в основном сажаем берёзу, дуб, клён, ясень, каштан, катальпу, вяз узколистый. В Алатауском – тополь и карагач", - рассказывает Шуаков.

По его словам, приоритет отдаётся тополю, потому что в этом районе близко расположены подземные воды, а тополь любит питаться подземными водами.

В течение трёх лет поставщик сам выхаживает посаженные растения.

"Как родители заботятся о своих детях, так и мы выращиваем свои деревья, заботимся о них, даём лекарства, витамины, поливаем. Сейчас осенью важно сделать влагозаряд, то есть подпитать его единоразово большим количеством воды. Дерево хорошо перенесёт зиму, если у него будет достаточный влагозаряд. Сердце болит когда дерево умирает. Начало болезни можно определить по листьям. Если они желтеют, сохнут, значит этому дереву чего-то не хватает. Наши специалисты дают им лекарства, витамины. Пробуем вылечить. Если ничего не поможет, заменяем его на новый саженец", - рассказывает Шуаков.

Мнение эксперта

Руководитель зелёной комиссии по Алмалинскому району города Алматы Омар Нурхайдаров выразил своё мнение касательно проводимой работы. По словам эксперта, для активного роста деревьев при посадке нужно учитывать, что без надлежащего ухода и обеспечения поливом все проводимые мероприятия не дадут долгосрочного результата.

"Озеленителями прилагаются все усилия для развития зелёного фонда. Хорошо организовалась работа по вырубке сухих и аварийных деревьев, которая была проведена с июня по октябрь. В этом году мы убрали очень большое количество сухостоя. На данный час высаживается большое количество деревьев в рамках осенней посадки по всем районам города. Но обеспечение поливом и уходом за ними является обязательным пунктом", - отметил Нурхайдаров.

Также спикер рассказал, каким деревьям отдаёт предпочтения для осенней посадки.