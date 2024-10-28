Осенняя Kaspi Жұма пройдет 8, 9 и 10 ноября

Осенью казахстанцы готовятся к зимнему сезону и, конечно, к Kaspi Жұма! Всенародный праздник выгодных покупок пройдет 8, 9 и 10 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

В это время года на Kaspi Жұма чаще всего покупают шины для безопасной езды по заснеженным дорогам, теплую одежду и обувь для всей семьи, снаряжение для зимних видов спорта, климатическую технику для дома. Покупки можно делать в Kaspi Магазине с бесплатной доставкой, в популярных торговых центрах и магазинах по всей стране.

В Kaspi Жұма принимают участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие, как Adidas, ADILI, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Invictus, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, MANGO, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Спортмастер, SMAN, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ, ЭПЛ Якутские Бриллианты и многие другие.

Каждый раз к празднику покупок подключается всё больше казахстанских производителей обуви, одежды, аксессуаров, строительных материалов, мебели и прочих, самых разнообразных, товаров. Предприниматели ждут этого события не меньше, чем покупатели.

Kaspi Жұма помогает бизнесу увеличивать продажи, развиваться и открывать новые рабочие места.