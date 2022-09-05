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Осенний призыв в столице: как отбирают в армию и много ли желающих "откосить"?
В Казахстане стартовал осенний призыв, передаёт BaigeNews.kz. Призывная кампания продлится до 31 декабря, сообщают в министерстве обороны.
За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 18 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. Из этого числа около восьми тысяч призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более шести тысяч человек призовут в Национальную гвардию, свыше трёх тысяч — в Пограничную службу Комитета национальной безопасности, порядка 300 новобранцев — в подразделения министерства по чрезвычайным ситуациям и около 100 — в Службу государственной охраны.
Призывников оповещают с помощью СМС, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса. Призыв организуется и обеспечивается акиматами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов. Уже с 7 сентября со сборных пунктов молодое пополнение будет направлено в воинские части.
"Имиджевая работа идёт, в Нур-Султане есть призывной контингент. По Нур-Султану планируем около 800-900 человек призвать на службу. С 10 июля и продожается сейчас изучение призывников по деловым качествам. Также они проходят медкомиссию. Дальше идёт распределение по родам войск. Бывает, призывники стараются уклониться. Согласно закону осуществляем розыск. Есть списки таких граждан. По Нур-Султану у нас многие приезжие с регионов призывники. Проживают в съёмных квартирах, имеют временную прописку. Сейчас таких около трёх тысяч по Нур-Султану", — сказал заместитель начальника департамента по делам обороны Нур-Султана, начальник управления комплектования, подколковник Акжолтай Уалиахметов.
Репортаж BaigeNews.kz о том, как проходит процесс отбора казахстанцев на столичном сборном пункте, можно посмотреть на YouTube.
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