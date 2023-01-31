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facebook.com/osdp.kz Сегодня, 12:33
66
Сегодня, 12:33
66
Фото: facebook.com/osdp.kz

ОСДП назначила внеочередной съезд партии на 2 февраля

Общенациональная социал-демократическая партия назначила дату проведения внеочередного съезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Sailau 2023.

"2 февраля 2023 года в 11:00 в столице пройдёт внеочередной съезд Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП). В работе съезда примут участие делегаты филиалов со всех регионов Казахстана", — говорится в сообщении.

Отметим, что президиум ОСДП разместил заявление об участии во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, которые состоятся 19 марта 2023 года.

Партия Amanat проведёт внеочередной съезд 7 февраля.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 12:33
66
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