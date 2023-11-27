Осадки пройдут по всему Казахстану

Прогнозом на ближайшие три дня поделились синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По сообщению синоптиков, в ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придёт циклон из районов Черного моря.

"Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября на большей части страны, также ожидаются туманы, гололёд, усиление ветра 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 метров в секунду и с низовой метелью", - отмечают прогнозисты.

Сообщается также, что влияние циклона особенно почувствуют жители южных регионов республики: солнечная и тёплая погода сменится дождями, в горах возможен снег. Столбики термометров до ноля - 12 тепла.