Осадки пройдут по всему Казахстану

Неустойчивый характер погоды сохранится на всей территории республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 27 октября на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Повсему Казахстану прогнозируются туманы и усиление ветра. На западе, северо-западе, севере, востоке – гололёд, на востоке – низовая метель. На западе и в горных районах юго-востока ожидаются осадки - дождь и снег.