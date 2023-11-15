Осадки пройдут на большей части Казахстана
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
105Фото: baigenews.kz
Осадки, усиление ветра и туман прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Как отмечают синоптики, из-за Северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ближайшие дни ожидаются осадки.
18 ноября на северо-западе и севере Казахстана пройдут сильные дожди, будет идти снег. Тем не менее погода останется для ноября довольно тёплой.
В южных регионах 16-17 ноября будет малооблачная погода без осадков. Дневная температура повысится до 19-24 градусов. 18 числа пройдут дожди, а в горных районах будут идти дожди и снег.
По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман.
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