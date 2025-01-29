"Обстановку на большей части Казахстана будет формировать северо-западный циклон. Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. 30-31 января на востоке, 31 января на севере страны прогнозируют сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман. 30-31 января на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололёдными явлениями. Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков", - говорится в прогнозе.