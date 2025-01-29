Осадки и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.
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В "Казгидромете" сообщили, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.
"Обстановку на большей части Казахстана будет формировать северо-западный циклон. Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. 30-31 января на востоке, 31 января на севере страны прогнозируют сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман. 30-31 января на юге, юго-востоке страны – сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололёдными явлениями. Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков", - говорится в прогнозе.
Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до –20…–28°C, днём 1 февраля столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.