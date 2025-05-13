В Актау сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области, совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности, под координацией прокуратуры региона, провели оперативные мероприятия, в ходе которых задержали троих местных жителей, передаёт BaigeNews.kz.

При обыске у подозреваемых изъяты травматический пистолет ОСА, обрез огнестрельного оружия, три патрона 16-го калибра, а также сверток с синтетическим наркотиком. Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям.

В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.