Оружие, наркотики и вымогательство: В Актау накрыли опасную группу
Проводится досудебное расследование.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Мангистауской области, совместно с коллегами из Комитета национальной безопасности, под координацией прокуратуры региона, провели оперативные мероприятия, в ходе которых задержали троих местных жителей, передаёт BaigeNews.kz.
При обыске у подозреваемых изъяты травматический пистолет ОСА, обрез огнестрельного оружия, три патрона 16-го калибра, а также сверток с синтетическим наркотиком. Установлена их причастность к вымогательству, незаконному хранению и перевозке оружия и боеприпасов, мошенничеству, перевозке наркотиков и насильственным действиям.
В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Самое читаемое
- Второе землетрясение за день зафиксировано на юго-западе от Алматы
- Умерла актриса Нина Гребешкова
- Напавшего на ребёнка в лифте подростка освободили от уголовной ответственности в Астане
- Казахстанец выиграл первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
- Рецепт котлет из бешпармака обсуждают в Сети