Оружие и патроны изъяли у жителя Кентау

Оружие и патроны обнаружила полиция у жителя Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области выявили очередной факт незаконного хранения огнестрельного оружия на территории города Кентау.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники УПЭ установили местного жителя, в доме которого обнаружили незаконно хранящиеся оружие и патроны", - говорится в сообщении.

При обыске полицейские изъяли у подозреваемого нарезное оружие ТОЗ, свыше 60 патронов и гильз разного калибра, а также два самодельных ножа. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

"Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - заключили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.