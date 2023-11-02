Оружие и наркотики нашли у подозреваемого в вымогательстве в Кокшетау
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Подозреваемого в вымогательстве задержали оперативники УБОП в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее сотрудникам полиции стало известно, что 39-летний горожанин требует у своего знакомого 400 тысяч тенге, а в случае отказа, угрожает физическим насилием.
"Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, буквально несколько лет назад освободился из мест лишения свободы и нигде официально не работает. При личном обыске правоохранители изъяли у задержанного деньги, холодное оружие, а также вещество предположительно являющееся синтетическим наркотиком. Состав и вес запрещенного вещества определит экспертиза", - сообщили в полиции.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК.
На период расследования фигурант задержан и водворён в ИВС.
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