  • 3 Ноября, 05:44
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Оружие и наркотики нашли у подозреваемого в вымогательстве в Кокшетау

Вчера, 21:43
АВТОР
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baigenews.kz/Арман Мухатов Вчера, 21:43
Вчера, 21:43
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Подозреваемого в вымогательстве задержали оперативники УБОП в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ранее сотрудникам полиции стало известно, что 39-летний горожанин требует у своего знакомого 400 тысяч тенге, а в случае отказа, угрожает физическим насилием.  

"Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим, буквально несколько лет назад освободился из мест лишения свободы и нигде официально не работает. При личном обыске правоохранители изъяли у задержанного деньги, холодное оружие, а также вещество предположительно являющееся синтетическим наркотиком. Состав и вес запрещенного вещества определит экспертиза", - сообщили в полиции.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК.

На период расследования фигурант задержан и водворён в ИВС.

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