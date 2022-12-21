Оружие и наркотики изъяли полицейские у трёх жителей Астаны

Фото: polisia.kz

Полицейские Астаны изъяли из незаконного оборота запрещенные предметы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В ходе рейда сотрудниками УБОП ДП столицы по улице Рахимова была установлена 24-летняя жительница столицы. При обыске в левом кармане ее куртки изъяли вещество белого цвета весом 1,94 грамма. Анализ показал, что изъятое наркотическое вещество является мефедроном.

Также полицейскими УБОП в селе Бозтал Акмолинской области установлен 43-летний мужчина. У него в ходе обыска по месту жительства обнаружены охотничье ружьё ТОЗ – 34ЕР 12 калибра, 76 патронов того же калибра и травматический пистолет "Стример 1014" с возможностью стрельбы патронами калибра девять миллиметров.

"Позже имел место еще один факт изъятия оружия. На этот раз на пересечении улиц Тлендиева и Бекетай была остановлена автомашина Renault. В ходе осмотра салона авто у 42-летнего пассажира было изъято гладкоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом путем укорачивания ствола (обрез). По всем фактам назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование", - сообщил начальник УБОП Аргын Алтынбеков.

Департамент полиции Астаны напомнил о том, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет с конфискацией имущества и без таковой.