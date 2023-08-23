Оружие и крупную партию гашиша изъяли у наркоторговца в Уштобе
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В рамках отработки "Карасора" и "Кару" полицейские провели спецоперацию в городе Уштобе Жетысуской области, в ходе которой был задержан 38-летний местный житель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина, ранее неоднократно судимый, подозревается в наркоторговле, а также незаконном хранении и использовании огнестрельного оружия. В автомашине подозреваемого стражи порядка изъяли пистолет Викинг с девятью боевыми патронами, калибра 9х19 миллиметров, а также 586 граммов гашиша.
Установлено, что оружие было похищено в Талдыкоргане во время январских событий в 2022 году.
"Задержанный мужчина помещен под стражу. расследование по факту проводится согласно части 1 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и части 4 статьи 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере", – сообщил замначальника УПН ДП области Жетісу Аян Исабеков.
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