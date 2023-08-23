Оружие и крупную партию гашиша изъяли у наркоторговца в Уштобе

В рамках отработки "Карасора" и "Кару" полицейские провели спецоперацию в городе Уштобе Жетысуской области, в ходе которой был задержан 38-летний местный житель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина, ранее неоднократно судимый, подозревается в наркоторговле, а также незаконном хранении и использовании огнестрельного оружия. В автомашине подозреваемого стражи порядка изъяли пистолет Викинг с девятью боевыми патронами, калибра 9х19 миллиметров, а также 586 граммов гашиша.

Установлено, что оружие было похищено в Талдыкоргане во время январских событий в 2022 году.