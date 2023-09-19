Оружие и боеприпасы обнаружили у колледжа в Таразе
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
175Фото: polisia.kz
Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Жамбылской области обнаружили оружие у здания колледжа в Таразе, передаёт BaigeNews.kz.
"У заброшенных строений, расположенных с торца корпуса ЖД колледжа, среди мусора обнаружен полиэтиленовый мешок светлого цвета, внутри которого лежали гладкоствольное ружьё "Оса", пистолет травматический МР-451, восемь патронов 16-го калибра", - сообщили в полиции.
В базе оружие не зарегистрировано.
Проводятся следственные действия. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
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