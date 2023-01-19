Оружие и боеприпасы хранил в автомастерской житель Кентау

Фото: polisia.kz

Оружие и боеприпасы изъяли полицейские у работника автомастерской в Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина хранил на рабочем месте два охотничьих ружья, два травматических пистолета, 35 патронов к различным видам оружия, 1,5 килограмма пороха, одну граната Ф-1 и взрывпакет.

"В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы. Подозреваемый взят под стражу. Полицейские выясняют причины хранения данного количества оружия жителем города", — сообщил заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.



