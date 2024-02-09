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Оружие, гранаты: 2000 запрещённых предметов изъяли у авиапассажиров в Астане

Сегодня, 20:00
АВТОР
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пресс-служба аэропорта Астаны Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: пресс-служба аэропорта Астаны

Инспекторы службы авиационной безопасности аэропорта в Астане с начала года выявили около двух тысяч запрещённых предметов при досмотре багажа пассажиров, передаёт BaigeNews.kz

"В ходе проверки обнаружено около 200 предметов, имитирующих все типы оружия, гранат, взрывных устройств (игрушки, сувениры), а также 174,25 литра легковоспламеняющейся жидкости и около 15 пиротехнических средств. В судебные и правоохранительные органы направлено 16 материалов, касающихся запрещённых веществ", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В воздушной гавани напомнили, что из-за угрозы безопасности пассажиров и полётов к перевозке в ручной клади строго запрещены любые жидкости в контейнерах емкостью более 100 миллилитров (вода, напитки, пены для бритья), особенно вещества и жидкости неизвестного состава (без заводской упаковки, техпаспорта и сертификата). 

 

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