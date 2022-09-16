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Сегодня, 18:22
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Оружейный схрон на свалке нашли транспортные полицейские в Алматинской области
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте вблизи города Конаев в районе свалки строительных отходов обнаружен схрон оружия, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Транспортными полицейскими были изъяты обернутые в шкуру четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу.
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