Оружейный схрон на свалке нашли транспортные полицейские в Алматинской области

Фото: транспортная полиция

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте вблизи города Конаев в районе свалки строительных отходов обнаружен схрон оружия, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Транспортными полицейскими были изъяты обернутые в шкуру четыре охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12 калибра.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу.