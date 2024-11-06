  • 6 Ноября, 01:35
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Орудовавших на кладбищах вандалов поймали в Жамбылской области

Сегодня, 01:30
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: polisia.kz

В Жамбылской области поймали вандалов, которые оскверняли кладбища сразу в двух районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Двух друзей, которые "гастролировали" по районам и оскверняли могилы усопших, поймали при очередной краже. Они пытались выломать металлические ограждения на кладбище в селе Турара Рыскулова. Известно, что от рук вандалов (обоим по 34 года) пострадали десятки могил. Там, где не получалось просто снять металл, друзья ломали и пилили, не щадя другую атрибутику захоронений. Добычу злоумышленники сдавали в пункты приёма металлолома.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса "Покушение на преступление" и "Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время выясняется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель департамента полиции Жамбылской области Кундыз Бугенбаева.

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