Орудовавших на кладбищах вандалов поймали в Жамбылской области

В Жамбылской области поймали вандалов, которые оскверняли кладбища сразу в двух районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Двух друзей, которые "гастролировали" по районам и оскверняли могилы усопших, поймали при очередной краже. Они пытались выломать металлические ограждения на кладбище в селе Турара Рыскулова. Известно, что от рук вандалов (обоим по 34 года) пострадали десятки могил. Там, где не получалось просто снять металл, друзья ломали и пилили, не щадя другую атрибутику захоронений. Добычу злоумышленники сдавали в пункты приёма металлолома.