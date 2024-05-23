Оросительные каналы реконструируют в области Абай

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с жителями области Абай и рассказал о планах ведомства по развитию водного хозяйства региона, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно Комплексному плану развития водной отрасли на 2024-2028 годы, в области планируют увеличить объём собираемой воды на 156,4 миллиона кубометров за счёт строительства пяти новых водохранилищ и улучшить эффективность оросительных каналов на 55 процентов путём реконструкции 17 объектов, а также увеличить площадь применения водосберегающих технологий до 88,2 тысячи гектаров.

В планах реконструкция четырёх гидроузлов общей протяжённостью 114,3 километра и трёх водохранилищ.

"Перед нами стоят несколько вызовов. Во-первых, изменение климата, которое требует адаптации действующих систем управления и использования воды. Второе – рост населения и урбанизация, с которыми возрастает спрос на воду. Третье – загрязнение водных источников и экосистем, угрожающее не только качеству воды, но и здоровью граждан. Чтобы успешно справиться с этими вызовами, мы работаем по трём ключевым направлениям. Первое – создание новой нормативно-правовой базы, направленной на экономию и повторное использование воды. Второе – полномасштабная модернизация инфраструктуры и внедрение передовых водосберегающих технологий. Третье – усиление сотрудничества с соседними странами", – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Например, разработан новый Водный кодекс. В редакции документа, внесённого в мажилис, приоритет отдан охране воды от истощения, загрязнения и засорения, а сам ресурс больше не рассматривается исключительно как источник экономической выгоды.

На законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения в водной сфере. Появились требования по улучшению качества питьевой воды. Значительно расширилась глава, посвящённая водоснабжению и водоотведению в населённых пунктах.

Также утверждена Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года. Она предусматривает меры по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений и ирригационных систем, цифровизации, внедрению водосберегающих технологий, вопросы экологии и сотрудничества с сопредельными государствами.

Согласно Концепции, министерство планирует строительство 20 водохранилищ и реконструкцию 15 водохранилищ на территории девяти областей, а также модернизацию более 14 тысяч километров ирригационных каналов. Реализация этих планов позволит снизить потери воды при транспортировке с 50 до 25 процентов, дополнительно накапливать 2,4 миллиарда кубометров воды, а также улучшить состояние гидротехнических сооружений.

Кроме того, министерство водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами каждой области разработало Комплексный план по строительству и реконструкции водохранилищ, гидротехнических сооружений, ирригационных систем и групповых водопроводов до 2030 года. Планом предусмотрена реконструкция 133-х гидротехнических сооружений, более 7 700 километров ирригационных систем и 1 200 километров групповых водопроводов, а также бурение 3 628 скважин вертикального дренажа.