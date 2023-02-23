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Органы военной полиции наделят новыми функциями
Сенаторы приняли во втором чтении законопроект "Об органах военной полиции", передает BaigeNews.kz.
Закон разработан для того, чтобы усовершенствовать деятельность органов военной полиции. К примеру, изменятся задачи, компетенции, структуры органов военной полиции, полномочия, а также законодательное закрепление уже осуществляемых функций.
Кроме этого, законом будут регулироваться вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.
Напомним, что в свете последних трагических событий глава государства Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку действиям бойцов спецподразделений МВД и военнослужащих. Вместе с тем президент указал на ряд проблем в сфере национальной безопасности и поставил задачу перестроить работу Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности и внешней разведки.
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