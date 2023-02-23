Органы военной полиции наделят новыми функциями

Фото: sarbaz.kz

Сенаторы приняли во втором чтении законопроект "Об органах военной полиции", передает BaigeNews.kz.

Закон разработан для того, чтобы усовершенствовать деятельность органов военной полиции. К примеру, изменятся задачи, компетенции, структуры органов военной полиции, полномочия, а также законодательное закрепление уже осуществляемых функций.

Кроме этого, законом будут регулироваться вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия, вопросы их кадрового состава и социального обеспечения.

Напомним, что в свете последних трагических событий глава государства Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку действиям бойцов спецподразделений МВД и военнослужащих. Вместе с тем президент указал на ряд проблем в сфере национальной безопасности и поставил задачу перестроить работу Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности и внешней разведки.