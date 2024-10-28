Органы посмертного донора пересадили четырём гражданам Казахстана

В Восточно-Казахстанской областной больнице провели успешную трансплантацию органов четырём пациентам от посмертного донора, передаёт BaigeNews.kz.

После констатации смерти мозга родственники 39-летнего мужчины дали согласие и пожертвовали органы четырём людям. Врачи изъяли сердце, лёгкие и две почки.

"Мужчине 1977 года рождения было пересажено сердце, женщине 1962 года рождения - лёгкие, ребенку 2015 года рождения - почка, а женщине 1966 года – другая почка. Таким образом, спасены жизни четырёх граждан страны. Пациенты обрели шансы на "вторую жизнь" благодаря слаженной команде республиканских, региональных и стационарных трансплантационных координаторов Минздрава и специалистов центров трансплантации КФ "University Medical Center", ТОО "Национальный научный онкологический центр", - сообщили в Минздраве.

В 2023 году в Казахстане зарегистрировано семь посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. На 25 октября этого года количество посмертных доноров составило шесть, что дало возможность пересадить 23 органа.

По данным на октябрь в листе ожидания Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг находятся 4 080 пациентов, нуждающихся в трансплантации почки, печени, сердца и комплексе "сердце-лёгкое".