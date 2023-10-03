Органы не вправе препятствовать гражданам проводить проверку – Саиров о законе об общественном контроле

Вчера глава государства подписал закон об общественном контроле. Данный закон является очень важным в осуществлении демократизации общественных процессов в нашей стране, заявил в интервью BaigeNews.kz депутат мажилиса Ерлан Саиров.

Мажилисмен считает, что новый закон об общественном контроле является механизмом прямого воздействия населения на самые важные принимаемые решения государства и государственных органов. Законом предполагается введение механизмов общественного контроля в фонде "Самрук Казына" касательно всех финансовых инструментов, которые напрямую влияют на социальное обеспечение граждан. Также законом вводится механизм общественного контроля в Назарбаев интеллектуальных школах. До сегодняшнего дня на НИШ не действовали никакие законы Казахстана. Также законом вводится механизм петиций на местном, областном, республиканском уровнях. Вводится механизм общественного контроля в войсковых частях по части социального обеспечения, духовной жизни и внеправовых отношений между военными.

Саиров пояснил механизм нового закона. Так, например, если у населения возникнут вопросы по экологической или социальной сферам жизни, определённое число населения вправе потребовать рассмотрения данных вопросов. Государственные органы в свою очередь обязаны будут реагировать на петиции граждан. Если есть вопросы к конкретному государственному органу люди направляют туда письмо, собирается определенная общественная группа из пяти человек. Эти пять человек имеют право войти в любое учреждение и проводить свою работу. Органы не имеют право препятствовать этим гражданам.

"Этот механизм является очень важным направлением в сфере прямой демократии и важным шагом в сфере создания основ демократии в общественной сфере. Этот закон является комплексом мероприятий, который даст людям механизм прямого воздействия на большинство решений госорганов", - сказал Саиров.

Также, по его словам, граждане смогут самостоятельно контролировать крупные вливания бюджетных средств в строительство школ, библиотек. Если у населения появятся какие-то вопросы, они посредством создания общественного совета могут контролировать качество работы, направление средств.

Мажилисмен отметил, что аналогичные законы есть в Европе.

"Это говорит о том, что мы сейчас по развитию общественных процессов идём в европейском направлении. Это очень важный и нужный момент. Когда мы ездим по регионам, у граждан очень много вопросов. Например, государство выделяет деньги на строительство дорог, на капитальный ремонт социальных объектов. Раньше граждане не могли проверять качество и механизм, куда и как направляются средства. Теперь граждане по своей инициативе могут проверять социальные объекты", - рассказал депутат.

Кроме того, теперь казахстанцы смогут влиять и на формирование государственного бюджета.

"Есть такое понятие как бюджет участия. Определённая часть социальных расходов бюджета на районном, городском, областном уровне теперь может быть сформирована при участии граждан. Граждане сами могут решить, какая часть бюджета должна быть направлена на какие-то нужды граждан. Это очень важно", - сказал Саиров.

Депутат считает, что сейчас между гражданами и государством постепенно устанавливаются позитивные взаимоотношения. Наравне с прямой избирательностью акимов сёл, районов, этот закон является ещё одним важным инструментом прямой демократии. Если раньше граждане могли участвовать в управлении государством через выборы, теперь граждане могут напрямую влиять на те или иные решения государства.